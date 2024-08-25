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Сегодня, 00:50

Ороско: «Я сравнил бы «Зенит» с клубом серии А»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско назвал команду, которая впечатлила его больше всех на старте сезона.

«Конечно, больше всех на старте впечатлит «Зенит». Мог бы «Зенит» бороться с европейскими грандами, как «Барселона», «Реал» Мадрид? У команды очень сильный подбор футболистов, много игроков из Латинской Америки очень высоко уровня. Понятно, почему они выигрывают каждый год в чемпионате. Не знаю, с кем сравнить «Зенит». Возможно, с какой-нибудь командой из Италии. По манере игры, по давлению», — приводит слова Ораско Metaratings.ru.

В шести турах сезона-2024/25 «Зенит» набрал 14 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Франко Ороско
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