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Сегодня, 13:20

Кахигао: «У футболистов «Спартака» колоссальная мотивация выиграть чемпионат»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос о целях в московском клубе на сезон-2024/25.

Красно-белые объявили о назначении Кахигао 3 января. Ранее функционер работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».

«Сначала выиграть чемпионат. Мы отстаем от лидеров на два очка. Динамика победная. Это крупнейший клуб в России, но он не брал титул с 2017 года, так что мотивация колоссальная», — приводит As слова Кахигао.

Также функционер надеется создать прочную структуру в клубе, которая позволит красно-белым быть конкурентоспособными после возвращения в европейские турниры.

«Спартак» завершил первую часть сезона на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 37 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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