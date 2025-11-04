Камано — о поражении от «Оренбурга»: «Рад, что забил свой первый гол за «Сочи», но не рад итоговому счету»

Нападающий «Сочи» Франсуа Камано прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

— Я рад, что забил свой первый гол за «Сочи», но не рад итоговому счету — матч для нас сложился не так, как мы планировали. Мы пытались вернуться в игру, и мой гол дал надежду, показал, что мы можем побороться, но, к сожалению, очков он нам не принес. В первом тайме казалось, что мы способны переломить ход встречи, но во втором не получилось довести это до нужного результата.

Мы готовились к жесткой, контактной дуэльной игре и старались действовать по-разному, но соперник не дал нам времени и пространства. Главное было выигрывать единоборства, подбирать первые мячи, контролировать подборы, снимать вторые. Сегодня с этим у нас были проблемы, и отсюда такой результат. Нужно все проанализировать и лучше подготовиться к следующему матчу, чтобы исправить ошибки, — приводит слова Камано пресс-служба «Сочи».

2 ноября «Сочи» на выезде проиграл «Оренбургу» со счетом 1:3. Единственный мяч у гостей забил Франсуа Камано на 41-й минуте.

В 15-м туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Ростовом» дома. Матч состоится 8 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.