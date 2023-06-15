«Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах интересуются Сперцяном

«Фрайбург» и менхенгладбахская «Боруссия» активно следят за армянским полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, немецкие клубы уже контактировали с окружением футболиста. Также скауты «Фрайбурга» и «Боруссии» будут наблюдать за игрой 23-летнего футболиста на ближайших матчах сборной Армении в Лиге Наций.

Отмечается, что «Краснодар» готов отпустить игрока за 12 миллионов евро + бонусы.

В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 41 матче за команду во всех турнирах.