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Сегодня, 11:20

Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая» — один из главных кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Как стало известно «СЭ», руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао может стать спортивным директором «Спартака».

55-летний испанец является одним из главных кандидатов на этот пост. Федерико Керубини, 12 сезонов отработавший в «Ювентусе», отказал красно-белым.

Ранее «СЭ» сообщал, что Мауро Лео также рассматривается на пост спортивного директора «Спартака». В роли скаута он работал в «Интере», «Ювентусе» (где пересекся с Керубини) и «Роме».

Мауро Лео, Федерико Керубини и&nbsp;Иван Манце. «Спартак» ищет нового спортивного директора. Ждать ли топ-трансферы зимой?

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Футбол
ФК Спартак (Москва)
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