Фролов предложил Писарскому пожить жизнью шахтера или учителя

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал слова одноклубника Владимира Писарского, который заявил, что зарплаты футболистов абсолютно заслуженны.

«Слова Писарского про зарплаты футболистов? Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, человека, который работает на заводе. Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат: учителя, ребята, которые служат в армии, доктора. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

27-летний Писарский присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года и провел за самарский клуб 3 матча, забив 2 мяча.