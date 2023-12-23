Фролов объяснил, почему Гарре назвал его отцом «Крыльев»: «Я опытный, высокий, красивый»

Сегодня, 13:19
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов в разговоре с «СЭ» высказался о своей бороде.
— Гарре назвал вас отцом «Крыльев Советов», почему он мог так сказать?
— Я опытный, высокий, красивый, у меня есть борода — может быть поэтому.
— Как ухаживаете за бородой?
— Великолепно!
— Это ваш талисман?
— Да. Раньше ее не было. Сейчас появилась. Растет. Я расту и борода растет.
— До каких пор будете отращивать?
— Не знаю, посмотрим.
На счету 35-летнего Фролова в этом сезоне 2 игры в FONBET Кубке России.
После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).