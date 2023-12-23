Фролов объяснил, почему Гарре назвал его отцом «Крыльев»: «Я опытный, высокий, красивый»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов в разговоре с «СЭ» высказался о своей бороде.

— Гарре назвал вас отцом «Крыльев Советов», почему он мог так сказать?

— Я опытный, высокий, красивый, у меня есть борода — может быть поэтому.

— Как ухаживаете за бородой?

— Великолепно!

— Это ваш талисман?

— Да. Раньше ее не было. Сейчас появилась. Растет. Я расту и борода растет.

— До каких пор будете отращивать?

— Не знаю, посмотрим.

На счету 35-летнего Фролова в этом сезоне 2 игры в FONBET Кубке России.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).