Сегодня, 06:00
В начале недели будет сыгран оставшийся матч 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой», а в пятницу стартует новый. В премьер-лиге нас ждут сразу две топовые встречи: первое московское дерби нового сезона ЦСКА — «Локомотив» и противостояние «Зенит» — «Динамо».
«Спартак» — «Балтика» — время начала игры 19.30 мск
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«Краснодар» — «Пари НН» — время начала игры 20.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
«Крылья Советов» — «Ростов» — время начала игры 15.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
«Оренбург» — «Урал» — время начала игры 17.30
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
«Рубин» — «Спартак» — время начала игры 17.30
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
ЦСКА — «Локомотив» — время начала игры 20.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
«Балтика» — «Факел» — время начала игры 17:30
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
«Зенит» — «Динамо» — время начала игры 19:00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
«Сочи» — «Ахмат» — время начала игры 20:00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
В понедельник будет сыгран последний матч 3-го тура первой лиги, в пятницу стартует следующий. Можно обратить внимание на игры «Акрон» — «Алания» и «Родина» — «СКА-Хабаровск».
«Алания» — «КАМАЗ» — время начала игры 17.00 мск
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«Торпедо» — «Сокол» — время начала игры еще не определено
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«Шинник» — «Химки» — время начала игры 16.00
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«Тюмень» — «Ленинградец» — время начала игры 17.00
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«Акрон» — «Алания» — время начала игры еще не определено
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«Родина» — «СКА-Хабаровск» — время начала игры еще не определено
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«Кубань» — «Волгарь» — время начала игры еще не определено
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«Нефтехимик» — «Черноморец» — время начала игры 18.00
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«Динамо» Махачкала — «КАМАЗ» — время начала игры 19.00
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