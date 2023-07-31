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Сегодня, 06:00

Все матчи РПЛ и первой лиги на неделе: расписание игр 31 июля — 6 августа

«Зенит» и «Динамо» сыграют в чемпионате России 6 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
«Зенит» — «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Рассказываем, что смотреть на этой неделе.

В начале недели будет сыгран оставшийся матч 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой», а в пятницу стартует новый. В премьер-лиге нас ждут сразу две топовые встречи: первое московское дерби нового сезона ЦСКА — «Локомотив» и противостояние «Зенит» — «Динамо».

Чемпионат России: расписание и трансляции матчей 2 и 3 туров

31 июля, понедельник

«Спартак» — «Балтика» — время начала игры 19.30 мск
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

4 августа, пятница

«Краснодар» — «Пари НН» — время начала игры 20.00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

5 августа, суббота

«Крылья Советов» — «Ростов» — время начала игры 15.00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

«Оренбург» — «Урал» — время начала игры 17.30

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

«Рубин» — «Спартак» — время начала игры 17.30

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

ЦСКА — «Локомотив» — время начала игры 20.00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

6 августа, воскресенье

«Балтика» — «Факел» — время начала игры 17:30

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

«Зенит» — «Динамо» — время начала игры 19:00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

«Сочи» — «Ахмат» — время начала игры 20:00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

Первая лига (ФНЛ 1): расписание и трансляции матчей 3 и 4 тура

В понедельник будет сыгран последний матч 3-го тура первой лиги, в пятницу стартует следующий. Можно обратить внимание на игры «Акрон» — «Алания» и «Родина» — «СКА-Хабаровск».

31 июля, понедельник

«Алания» — «КАМАЗ» — время начала игры 17.00 мск

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

5 августа, суббота

«Торпедо» — «Сокол» — время начала игры еще не определено

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

«Шинник» — «Химки» — время начала игры 16.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

«Тюмень» — «Ленинградец» — время начала игры 17.00
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

6 августа, воскресенье

«Акрон» — «Алания» — время начала игры еще не определено

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

«Родина» — «СКА-Хабаровск» — время начала игры еще не определено

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

«Кубань» — «Волгарь» — время начала игры еще не определено

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

«Нефтехимик» — «Черноморец» — время начала игры 18.00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

«Динамо» Махачкала — «КАМАЗ» — время начала игры 19.00

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

РПЛ и первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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