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Сегодня, 18:42

Футболист «Ахмата» Уциев рассказал о чеченской гостеприимности

Алина Савинова
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Защитник «Ахмата» Ризван Уциев рассказал, что чеченцы нередко угощают футболистов приезжих команд.

«У нас, даже если ты не такой известный футболист или спортсмен, могут где-то накормить, поддержать, заплатить за тебя. Это у нас норма. Даже приезжие футболисты вам скажут, что они редко где-то платят за еду. В этом плане очень хорошая атмосфера. Традиция такая», — приводит Sport24 слова Уциева.

На данный момент «Ахмат» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Грозненский клуб набрал 36 очков за 22 тура.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-12-utsiyev-v-groznom-mogut-nakormit-dazhe-yesli-ty-ne-takoy-izvestnyy-futbolist-priyezzhiye-igroki-redko-platyat-za-yedu
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