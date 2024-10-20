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Сегодня, 18:36

Долгов: «Верю, что «Факел» поднимется, несмотря на неудачный старт»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Факела» Александр Долгов оценил победу воронежцев над «Ахматом» (3:2) в 12-м туре РПЛ.

«Три очка уже говорят о том, что игру можно занести в актив. По качеству игры и содержанию каких-то комментариев давать не буду, для оценки этого у команды есть тренер. «Факел» вышел из кризиса? Я бы не сказал, что «Факел» находился в кризисе, в каких-то матчах не везло — у всех команд бывают такие игры. Но в этой встрече команда показала характер, которым парни выделялись в предыдущие сезоны. Забили победный гол, играя в меньшинстве. В сезоне еще много матчей, верю в то, что парни поднимутся, несмотря на немного неудачный старт», — цитирует Долгова «РБ Спорт».

«Факел» набрал 10 очков и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ воронежская команда проведет 26 октября против ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
Александр Долгов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)

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