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Сегодня, 17:45

Полузащитник «Балтики» Бистрович: «Уровень РПЛ изменился»

Владислав Корегин
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович ответил на вопрос о текущем уровне РПЛ.

26-летний хорват перешел в калининградский клуб осенью 2023 года на правах аренды из ЦСКА. С тех пор он отыграл за команду 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Конечно, уровень РПЛ изменился, может быть, меньше легионеров стало, потому что нет еврокубков. Но я думаю, что после зимней паузы чуть-чуть вернулся футбол на тот уровень, который был раньше», — цитирует Бистровича ТАСС.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
Кристиян Бистрович
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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