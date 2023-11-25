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Сегодня, 18:33

Футболист «Балтики» Галоян заявил, что в РПЛ сложно играть против команд с низким блоком

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Артур Галоян рассказал, что в РПЛ наибольшие трудности возникают в матчах против команд, использующих очень низкую линию обороны.

«Естественно, было непросто играть против команд, использующих низкий блок. Я уже не вспомню против кого конкретно, но вы сами знаете все команды, которые играют низким блоком. С теми командами, кто играет в атаку, легче — они сами дают возможность играть», — приводит «Газета.Ru» слова Галояна.

«Балтика» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.

В 16-м туре калининградская команда встретится со «Спартаком». Начало игры — в 19.45 по московскому времени.

Источник: https://m.gazeta.ru/sport/news/2023/11/25/21787603.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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