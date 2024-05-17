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Сегодня, 14:05

Козлов: «Между мной и Аршавиным нет никакого баттла. Если встречу, пожму ему руку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Балтики» Данила Козлов в комментарии для «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с членом правления «Зенита» Андреем Аршавиным.

Ранее 19-летний футболист, отвечая на вопрос о критике со стороны Аршавина, заявил: «Пусть еще что-то расскажет Андрей Сергеевич. Привет ему передаю большой. Он назвал меня наглым? Аршавин тоже наглый. Можете ему так и передать».

«Состоялась ли встреча с Аршавиным (Андрей Аршавин присутствовал на матче «Балтика» — «Спартак» в Калининграде — прим. «СЭ»)? Нет, не виделись. Есть ли нам, о чем поговорить? Да нет, особо нет. А о чем обращаться? Он — эксперт, я — футболист. Конечно, он хороший футболист и неплохой эксперт. Между нами баттл? Никакого баттла нет. У нас все отлично. Если я его встречу, пожму руку», — сказал Козлов «СЭ».

Козлов является воспитанником академии «Зенита». Игрок перешел в «Балтику» в январе 2024 года.

В текущем сезоне форвард отыграл за калиниградский клуб 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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