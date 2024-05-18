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Сегодня, 17:03

Бителло о победе в матче с «Крыльями Советов»: «Осталась еще одна игра. Нам сейчас нельзя расслабляться»

Сергей Жуков
корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло подвел итоги домашнего матча 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1).

В прошедшей встрече 24-летний бразилец вышел в стартовом составе бело-голубых, отличившись 1 результативной передачей.

«Очень важная игра, очень важные 3 очка. Хорошо, что удалось выиграть в родных стенах, но у нас еще осталась одна игра. Нам сейчас нельзя расслабляться. Мы должны сохранить эмоции. Мы, конечно, следим за соперниками, как они играют, но все зависит от нас самих. Матчи «Краснодара» и «Зенита» все будут смотреть, но каждый у себя дома», — сказал Бителло.

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На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 5 очков. При этом петербуржцы имеют один матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

25 мая команда Марцела Лички проведет выездную встречу с «Краснодаром».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Бителло
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