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Сегодня, 21:29

Футболист «Динамо» Лесовой ответил на вопрос о своем будущем

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Левый вингер «Динамо» Даниил Лесовой ответил на вопрос о своем будущем после возвращения из израильского «Маккаби Хайфа».

«Пока не могу сказать. Вопрос открыт. Поговорю с тренером, посмотрю, какие варианты будут, — от этого уже будем отталкиваться с руководством клуба. Пока никаких разговор на эту тему не было — я работаю, показываю на поле, что могу на данный момент. Трансферное окно закрывается только через два месяца, поэтому время еще есть», — цитирует Лесового «Известия».

Лесовой выступал за «Маккаби» с февраля нынешнего года на правах аренды. Контракт 26-летнего игрока с бело-голубыми рассчитан до июня 2026 года.

Источник: «Известия»
Даниил Лесовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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