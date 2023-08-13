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Сегодня, 21:50

Футболист «Факела» Альшин: «Заставили «Зенит» играть по-другому»

Алина Савинова
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Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин прокомментировал матч с «Зенитом» в рамках 4-го тура РПЛ (0:2).

«Понимали, как «Зенит» будет играть. Они упростили свою игру. Мы терпели, пропустили гол, который был не в стиле «Зенита». Им с нами непросто было играть. И в конце был момент», — приводит «РБ Спорт» слова Альшина.

Также он ответил на вопрос, что главный тренер команды Вадим Евсеев говорил в раздевалке после матча.

«Какой смысл говорить, что было в раздевалке? Посыл такой, что заставили «Зенит» играть по-другому», — добавил футболист.

В следующем туре «Факел» сыграет против «Пари НН». Матч пройдет 20 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-nur-al-shin-zastavili-zenit-igrat-po-drugomu/
Ильнур Альшин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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