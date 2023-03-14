Футболист «Факела» отказался комментировать расследование в отношении себя на Украине

Защитник «Факела» Игорь Калинин в разговоре с корреспондентами «СЭ» отреагировал на новость о том, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело в отношении него.

«Без комментариев. Не хотел бы об этом говорить», — сказал Калинин «СЭ».

7 марта стало известно, что УАФ подозревает пятерых футболистов в нарушении кодекса этики и честной игры. Дисциплинарные дела открыты против Дмитрия Иванисени («Крылья Советов»), Дениса Кулакова («Урал»), Марка Мампасси («Локомотив», арендован турецким «Антальяспором»), Игоря Калинина («Ростов», арендован «Факелом») и Данилы Сагуткина («Акрон»).