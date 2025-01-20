Руденко сравнил уровень Барко и Малкома: «Плюс-минус одинаковые»

Нападающий «Химок» Александр Руденко в интервью «СЭ» оценил текущий уровень РПЛ.

— Уровень чемпионата, по твоему мнению, падает сейчас?

— Нет, в принципе. Почему он падает? Вроде нормально все: есть сильные команды, середняки, аутсайдеры. Все тренируются, работают, приезжают иностранцы, причем хорошего уровня. Тот же Барко — очень хороший, на данный момент — лучший игрок РПЛ.

— Давай тогда сравним Барко и Малкома, который приезжал еще до всех санкций. Кто сильнее из них?

— Плюс-минус они одинаковые, что один делал разницу, что другой делает ее сейчас.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. В составе сине-бело-голубых бразилец провел 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи.

Барко в текущем сезоне провел за «Спартак» 22 игры во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

(Александр Абустин)