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Сегодня, 16:26

Футболист «Химок» Вера сохранил желание получить гражданство РФ

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Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера заявил, что по-прежнему заинтересован в получении российского гражданства.

«В «Оренбурге» был разговор о получении гражданства России, сейчас я больше думаю о том, чтобы играть и показывать на поле лучшие качества. Мы всегда хотели этого с Брайаном Мансильей, но этот вопрос не зависит от нас. Я думаю, что «Химки» должны предложить мне это сделать, если такое случится, то мы пообщаемся, но я очень спокоен в этом вопросе. В России я чувствую себя комфортно и хорошо», — приводит слова Веры ТАСС.

В текущем сезоне футболист провел 7 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 1 результативную передачу.

Источник: ТАСС
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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