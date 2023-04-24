Футболист «Краснодара» Черников из-за травмы головы выбыл до конца сезона

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников не примет участие в оставшихся матчах чемпионата России, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у футболиста по итогам МРТ диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести. С большой долей вероятности из-за полученной травмы головы Черников уже не поможет своей команде в текущем сезоне. Отмечается, что тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем игрока.

В первом тайме полуфинального матча FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (2:2, пенальти — 3:0) Черников столкнулся с полузащитником самарской команды Амаром Рахмановичем, после чего покинул поле в сопровождении медиков.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «Краснодар» 17 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.