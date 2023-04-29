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Сегодня, 11:31

Футболист «Крыльев» Фернандо Костанца выбыл из строя на 3-4 недели

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский полузащитник Фернандо Костанца не поможет «Крыльям Советов» в ближайшее время, сообщает Metaratings.ru.

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов заявил, что срок восстановления от травмы связок голеностопного сустава, которую он получил в матче 24-го тура РПЛ с «Пари НН», составит ориентировочно 3-4 недели.

Костанца был заменен на 69-й минуте встречи с «Пари НН» из-за травмы. В проигранном со счетом 1:2 матче Фернандо отметился забитым голом. А в 22-м туре его мяч принес «Крыльям» победу над «Сочи» (2:1).

В следующем туре РПЛ 7 мая «Крылья» встретятся на выезде с «Краснодаром», а 14-го числа примут дома «Локомотив».

Источник: https://metaratings.ru/news/futbolist-krylev-fernando-kostanca-vybyl-iz-stroya-na-2-3-nedeli-on-ne-sygraet-s-zenitom-247078/
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