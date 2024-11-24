Баринов: «Самый важный матч в этом году — против «Динамо». Нужно обыграть и пройти дальше»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал «СЭ» поражение от «Спартака» (2:5) в матче 16-го тура РПЛ.

«Хочу сказать болельщикам, чтобы они пришли на самый важный матч в этом году против «Динамо», и поддержали нас. Не сомневаюсь, что они придут. Как правильно отреагировать на поражение? Обыграть «Динамо» и пройти дальше», — сказал Баринов «СЭ».

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».