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Сегодня, 13:55

Ненахов: «В матче у нас было больше моментов, стоило дожимать «Спартак»

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Футболист «Локомотива» Максим Ненахов поделился впечатлениями от игры 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«И у нас, и у «Спартака» были моменты. У гостей мог забить Промес, когда выходил один на один в конце матча. У нас Дима Рыбчинский головой пробил во вратаря. Поэтому возможности забить тоже были, и мы должны были это делать, потому что нас было больше. Надо было дожимать «Спартак», — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол».

Игра между «Локомотивом» и «Спартаком» состоялась 5 ноября и завершилось ничьей (1:1).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005433396_nenahov_v_bolshinstve_myi_doljnyi_byili_dojat_spartak
Максим Ненахов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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