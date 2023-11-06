Ненахов: «В матче у нас было больше моментов, стоило дожимать «Спартак»

Футболист «Локомотива» Максим Ненахов поделился впечатлениями от игры 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«И у нас, и у «Спартака» были моменты. У гостей мог забить Промес, когда выходил один на один в конце матча. У нас Дима Рыбчинский головой пробил во вратаря. Поэтому возможности забить тоже были, и мы должны были это делать, потому что нас было больше. Надо было дожимать «Спартак», — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол».

Игра между «Локомотивом» и «Спартаком» состоялась 5 ноября и завершилось ничьей (1:1).