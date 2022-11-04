«Мы сегодня ******* коней!» Футболист молодежки «Спартака» отметил победу над ЦСКА с фанатами

«Спартака» обыграл ЦСКА в рамках 17-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ). Красно-белые выиграли со счетом 2:1.

У победителей отличились Ярослав Крашевский и Дмитрий Иванников, у армейцев забил Станислав Лапинский.

После завершения матча в Telegram-канале Supporters Group News / «Спартак» Москва появилось видео, как игрок «Спартака» Михаил Пилипенко пошел к фанатской трибуне и в мегафон скандировал нецензурной кричалку.

«Мы сегодня ******* коней!» — орал футболист вместе с фанатами.

«Спартак» набрал 36 очков и поднялся на второе место в таблице группы A МФЛ, ЦСКА (33) идет на четвертой строчке.