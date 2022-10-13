Промес: «Не согласен, что уровень РПЛ упал»

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес ответил на вопросы журналистов после получения премии «Золотой Кабан».

— Согласны, что уровень РПЛ упал?

— Не согласен. Да, мы не играем в Европе, но нам есть с чем сравнить. Мы два раза обыграли команду из Неаполя. Когда мы вернемся — мы покажем наш уровень.

— Российский паспорт?

— Без комментариев.

— Хотите со сборной поехать на чемпионат мира?

— На данный момент я сфокусирован на поддержке своей форме в «Спартаке». Никто не знает, что произойдет в будущем. Но сейчас я сосредоточен на «Спартаке».