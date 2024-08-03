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Сегодня, 19:47

Футболист «Оренбурга» Барановский прокомментировал свой переход в новую команду

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Футболист «Оренбурга» Алексей Барановский прокомментировал свой переход в новую команду.

— Почему выбрали «Оренбург» для продолжения карьеры?

— В этой команде много знакомых ребят из структуры «Зенита». «Оренбург» не играет в автобус, команда придерживается атакующего стиля. Считаю, что я подхожу этой команде.

— Как вы относитесь к тому, что «Зенит» и «Оренбург» дружат между собой?

— Да, у команд один спонсор. Просто много ребят переходят в «Оренбург» из «Зенита», чтобы развиваться и получать игровую практику. Это хорошо, — сказал Барановский «РБ Спорт».

Барановский стал футболистом «Оренбурга» в июне 2024 года. В РПЛ Алексей дебютировал в мае 2023 года в составе «Зенита». Барановский является воспитанником петербуржцев.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Оренбург
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