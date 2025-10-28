Футболист «Оренбурга» Гузина готов позвать Пьянича в клуб

Боснийский нападающий «Оренбурга» Гедеон Гузина в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном приходе экс-полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в клуб.

«Я лично не знаком с Пьяничем. Но Миралем помог бы любой команде. Конечно, позвал бы его в «Оренбург», но я не решаю, я же футболист», — сказал Гузина «СЭ».

35-летний Пьянич выступал за ЦСКА с осени 2024 года. В прошлом сезоне босниец провел за армейцев 25 матчей и отдал 3 голевые передачи. Сейчас полузащитник находится в статусе свободного агента.