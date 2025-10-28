Видео
28 октября, 11:40

Футболист «Оренбурга» Гузина готов позвать Пьянича в клуб

Микеле Антонов
Корреспондент

Боснийский нападающий «Оренбурга» Гедеон Гузина в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном приходе экс-полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в клуб.

«Я лично не знаком с Пьяничем. Но Миралем помог бы любой команде. Конечно, позвал бы его в «Оренбург», но я не решаю, я же футболист», — сказал Гузина «СЭ».

35-летний Пьянич выступал за ЦСКА с осени 2024 года. В прошлом сезоне босниец провел за армейцев 25 матчей и отдал 3 голевые передачи. Сейчас полузащитник находится в статусе свободного агента.

2

  • Russpiel

    В ночной?

    28.10.2025

  • Soliton Оренбург

    Хороший заголовок. Бессмысленный текст. :grin::grin:

    28.10.2025

    Миралем Пьянич
    РПЛ
    ФК Оренбург
