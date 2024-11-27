Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал, нравится ли ему ЦСКА при Николиче

Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал, нравится ли ему ЦСКА при Марко Николиче.

— Следишь за ЦСКА?

— Конечно. Когда есть возможность, смотрю матчи.

— Как тебе ЦСКА при Николиче?

— Мне нравится. Понятно, что не все получается, бывают обидные поражения, как с «Локо» или с «Зенитом». Но в целом вижу, что ребята открыты к новому, они адаптируются. К весне станет лучше.

— Дерби со «Спартаком» смотрел?

— Конечно. Было больше борьбы, чем футбола. Мне второго не хватило. Но я вижу, как ребята переживали, как они выходят из этой ситуации. Главное, что они пережили этот момент и настроены улучшать игру. Николич ставит классный футбол: я был на сборах, знаю все, это правда хорошо. Думаю, что весной ЦСКА станет еще лучше.

— Как тебе Пьянич?

— Разговаривал с пацанами — говорят, видит поле отлично. За счет опыта решает какие-то моменты, видно, что он качественный.

— Хотел бы поиграть с таким футболистом, как Миралем?

— Я уже сейчас играю с такими футболистами.