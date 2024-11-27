Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал о встрече с Гинером

Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал о том, как общался с Евгением Гинером перед продлением контракта.

— Ты впервые приехал в сборную в качестве игрока ПАОКа. Давай вернемся к событиям прошлой зимы, когда начались переговоры по контракту с ЦСКА. Расскажи, что тогда происходило.

— В январе я понимал, что у меня заканчивается контракт. Было несколько вариантов развития событий. Мы поговорили с клубом и пришли к выводу, что надо продлить соглашение на полгода, чтобы я мог покинуть ЦСКА на более простых условиях. Такое желание не было секретом — я много раз говорил о том, что у меня есть мечта и цель играть в топ-5 лиг. Я осознанно шел на этот шаг.

— А на душе что тогда творилось?

— На самом деле ничего. Больше в прессе об этом говорили, додумывали за меня.

— Во время сборов ты дважды вылетал в Москву и общался с Евгением Гинером. Ситуация нестандартная. Что это было?

— Да просто поговорили. Он мне высказал свою точку зрения, обсуждали плюс-минус одно и то же. Надо было просто правильно все выстроить, чтобы все остались довольны. Как видишь, у нас это получилось. Никаких конфликтов.