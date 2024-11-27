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Сегодня, 08:10

Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал о встрече с Гинером

Артем Белинин
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал о том, как общался с Евгением Гинером перед продлением контракта.

— Ты впервые приехал в сборную в качестве игрока ПАОКа. Давай вернемся к событиям прошлой зимы, когда начались переговоры по контракту с ЦСКА. Расскажи, что тогда происходило.

— В январе я понимал, что у меня заканчивается контракт. Было несколько вариантов развития событий. Мы поговорили с клубом и пришли к выводу, что надо продлить соглашение на полгода, чтобы я мог покинуть ЦСКА на более простых условиях. Такое желание не было секретом — я много раз говорил о том, что у меня есть мечта и цель играть в топ-5 лиг. Я осознанно шел на этот шаг.

— А на душе что тогда творилось?

— На самом деле ничего. Больше в прессе об этом говорили, додумывали за меня.

— Во время сборов ты дважды вылетал в Москву и общался с Евгением Гинером. Ситуация нестандартная. Что это было?

— Да просто поговорили. Он мне высказал свою точку зрения, обсуждали плюс-минус одно и то же. Надо было просто правильно все выстроить, чтобы все остались довольны. Как видишь, у нас это получилось. Никаких конфликтов.

Владимир Федотов и&nbsp;Федор Чалов празднуют победу ЦСКА в&nbsp;Кубке России. 11&nbsp;июня 2023 года. Москва. «Позицию Федотова я не разделял». Интервью Чалова — об уходе из ЦСКА, Греции и России

Федор Чалов
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РПЛ
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер

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