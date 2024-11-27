Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:50

Футболист ПАОКа Федор Чалов рассказал, почему уехал из России

Артем Белинин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал, почему принял решение уехать из России.

— Есть много версий, почему именно ты покинул РПЛ. Давай сформулируем: Федор Чалов уехал...

— По совокупности причин. Все вместе. Даже сейчас посмотреть — сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту. Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор — это тоже важно. В общем, комплекс причин.

26-летний форвард присоединился к ПАОКу 1 августа 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Чалова 1 гол и 3 результативные передачи в 18 матчах за команду из Салоников.

Владимир Федотов и&nbsp;Федор Чалов празднуют победу ЦСКА в&nbsp;Кубке России. 11&nbsp;июня 2023 года. Москва. «Позицию Федотова я не разделял». Интервью Чалова — об уходе из ЦСКА, Греции и России

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Сегодня
Вчера
Неделя