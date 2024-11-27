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Сегодня, 08:20

Футболист ПАОКа Федор Чалов заявил, что не был согласен с Владимиром Федотовым

Артем Белинин
Корреспондент
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Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» отреагировал на слова экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова.

— В тот момент Владимир Федотов сказал: «Если надолго застрять в подвешенном состоянии — быстро потеряешь место в стартовом составе». Как ты воспринял его слова? Это не было давлением на тебя?

— У каждого было свое видение ситуации. Я на тот момент его позицию не разделял. Не считаю, что я переживал или ситуация с контрактом как-то на меня влияла. У меня такого не было на душе.

— Но давить на футболиста — нормально для тренера?

— Может, он говорил с высоты какого-то своего опыта. Для меня это был не первый раз, я свою позицию отлично понимал, всегда ее придерживался и никаких сомнений или переживаний у меня не было.

Владимир Федотов и&nbsp;Федор Чалов празднуют победу ЦСКА в&nbsp;Кубке России. 11&nbsp;июня 2023 года. Москва. «Позицию Федотова я не разделял». Интервью Чалова — об уходе из ЦСКА, Греции и России

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)

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