Футболист ПАОКа Федор Чалов заявил, что не был согласен с Владимиром Федотовым

Нападающий ПАОКа Федор Чалов в эксклюзивной беседе с «СЭ» отреагировал на слова экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова.

— В тот момент Владимир Федотов сказал: «Если надолго застрять в подвешенном состоянии — быстро потеряешь место в стартовом составе». Как ты воспринял его слова? Это не было давлением на тебя?

— У каждого было свое видение ситуации. Я на тот момент его позицию не разделял. Не считаю, что я переживал или ситуация с контрактом как-то на меня влияла. У меня такого не было на душе.

— Но давить на футболиста — нормально для тренера?

— Может, он говорил с высоты какого-то своего опыта. Для меня это был не первый раз, я свою позицию отлично понимал, всегда ее придерживался и никаких сомнений или переживаний у меня не было.