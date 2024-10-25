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Хавбек «Пари НН» Царукян: «Комментаторы говорят вещи, которых я не знаю»

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Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян оценил работу футбольных комментаторов.

Ранее наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что смотрит матчи без звука, чтобы не отвлекаться на комментаторов.

«Лично я смотрю футбол со звуком, причем делаю его на всю громкость. Мне важно слышать шум болельщиков, эмоции, мяч. Комментаторы часто говорят вещи, которых я не знаю: кто сколько забил, рекорды и так далее. Удивляюсь, сколько у них такой информации. Мое мнение, что комментаторы разбираются в футболе», — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

После 12 туров РПЛ нижегородцы идут на 11-м месте в таблице, набрав 12 очков. В следующем матче команда Виктора Гончаренко примет «Спартак» 27 октября.

Источник: «РБ Спорт»

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