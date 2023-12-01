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Сегодня, 17:36

Футболист «Пари НН» Тихий рассказал о лучшей мотивации Юрана

Алина Савинова
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий вспомнил лучшую мотивацию от главного тренера команды Сергея Юрана.

«Она очень простая, но всегда работает. Сергей Николаевич часто нам говорит: «Ребята, все очень просто. Выигрываете — даю четыре выходных, нет — собираемся на тренировке через день после игры. Хотите провести время с семьей — побеждайте!» В этом сезоне стабильно работало», — приводит Sport24 слова футболиста.

«Пари НН» с 21 очком идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 17-м туре РПЛ клуб из Нижнего Новгорода сыграет против «Урала». Матч пройдет 2 декабря и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-600973-futbolist-pari-nn-rasskazal-o-luchshey-motivatsii-yurana-v-etom-sezone-stabilno-rabotalo
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Дмитрий Тихий
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