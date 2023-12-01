Футболист «Пари НН» Тихий рассказал о лучшей мотивации Юрана

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий вспомнил лучшую мотивацию от главного тренера команды Сергея Юрана.

«Она очень простая, но всегда работает. Сергей Николаевич часто нам говорит: «Ребята, все очень просто. Выигрываете — даю четыре выходных, нет — собираемся на тренировке через день после игры. Хотите провести время с семьей — побеждайте!» В этом сезоне стабильно работало», — приводит Sport24 слова футболиста.

«Пари НН» с 21 очком идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 17-м туре РПЛ клуб из Нижнего Новгорода сыграет против «Урала». Матч пройдет 2 декабря и начнется в 19.30 по московскому времени.