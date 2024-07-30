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Сегодня, 21:32

Футболист «Партизана» Антич назвал Эраковича сильнейшим сербом в РПЛ

Алина Савинова
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Защитник «Партизана» Никола Антич поделился мнением о том, кто из сербских футболистов является лучшим в РПЛ.

«Кто лучший из сербов в нынешней РПЛ? Страхиня Эракович выступает за лучшую команду в России, поэтому на данном этапе логично назвать его», — цитирует Антича Metaratings.ru.

Эракович выступает за «Зенит» с лета 2023 года. Всего за сине-бело-голубых 23-летний серб сыграл 40 матчей во всех турнирах и стал чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.

Ранее футболист играл в «Црвене Звезде» и на правах аренды в «Графичаре».

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Партизан
Никола Антич
Страхиня Эракович
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