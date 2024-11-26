Сегодня, 15:15
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Франком Артигой.
«С ним очень приятно работать. Человек понимает футбол, не ставит какой-то автобус, заставляя просто бить вперед. Да и сам по себе он человек хороший. Понятно, что у кого-нибудь может не хватать чего-либо в футбольном плане, но все равно на первый план всегда выходит человеческий фактор, а он — это тот человек, за которого всегда хочется биться и играть. Он добрый, позитивный, открытый, а с таким человеком всегда приятно работать», — сказал Мирзов «СЭ».
Франк Артига был назначен на пост главного тренера «Химок» 28 июня этого года. После 16 туров «Химки» с 13 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
(Денис Сафронов)
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)