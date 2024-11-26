Мирзов — об Артиге: «Это тот человек, за которого всегда хочется биться»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Франком Артигой.

«С ним очень приятно работать. Человек понимает футбол, не ставит какой-то автобус, заставляя просто бить вперед. Да и сам по себе он человек хороший. Понятно, что у кого-нибудь может не хватать чего-либо в футбольном плане, но все равно на первый план всегда выходит человеческий фактор, а он — это тот человек, за которого всегда хочется биться и играть. Он добрый, позитивный, открытый, а с таким человеком всегда приятно работать», — сказал Мирзов «СЭ».

Франк Артига был назначен на пост главного тренера «Химок» 28 июня этого года. После 16 туров «Химки» с 13 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)