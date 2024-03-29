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29 марта, 13:30

Футболист «Ростова» Комаров назвал братьев Миранчуков кумирами

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Антон и Алексей Миранчуки.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» назвал братьев Миранчуков своими кумирами.

— Ты из Славянска-на-Кубани, как и Миранчуки. Знаком с ними лично?

— Я знаком с ними. Не скажу, что мы близко дружим, но можем в соцсетях написать друг другу. Я могу поздравить их с голами, с победой, так же и они меня.

— Как ты с ними познакомился?

— Мы занимались у одного тренера, Александра Николаевича Воронкова.

— Где вы тренировались?

— Не знаю, как Леша с Антоном, у нас разница в несколько лет, но я у Воронкова занимался сначала в филиале «Краснодара», потом год — в «Кубани», а после уже в местной «Виктории».

— У братьев впечатляющий путь. Можешь назвать их кумирами?

— Да, конечно. В детстве, когда они уже попали в основной «Локомотив», очень сильно следил, гордился, равнялся. Пытался что-то брать у них.

Иван Комаров. «Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

В нынешнем сезоне Антон Миранчук принял участие в 27 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

На счету Алексея Миранчука 3 забитых мяча и 10 голевых передач в 27 проведенных встречах за «Аталанту» в сезоне-2023/24. В январе полузащитника признали лучшим игроком итальянской команды.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
РПЛ
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Иван Комаров
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