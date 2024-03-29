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29 марта, 12:30

Футболист «Ростова» Комаров рассказал, хочет ли он отомстить «Сочи» за 1:10

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Иван Комаров.
Фото ФК «Ростов»
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Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» рассказал, хочет ли он отомстить «Сочи» за поражение 1:10 в 2020 году — футболист участвовал в той игре.

— У тебя как у непосредственного участника той встречи нет обиды на «Сочи»? Или желания поквитаться?

— Когда только подняли в основу, в первой игре было такое, да. Хотелось им про тот матч напомнить, выиграть у них. А потом разницы уже нет: «Сочи», «Крылья», «Спартак» — победить всегда хочется.

— И как ты ту первую встречу против «Сочи» провел?

— Да мы там особо без мяча были. Три-четыре раза коснулся мяча и рад был (смеется).

Иван Комаров. «Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

«Ростов» потерпел разгромное поражение от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура РПЛ сезона-2019/20. В той встрече за желто-синих вышли играть футболисты моложе 20 лет, поскольку игроки основной команды и тренерский штаб были вынуждены уйти на двухнедельный карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции. «Ростов» обращался к «Сочи» с просьбой перенести матч, однако руководство южан ответило отказом.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
Иван Комаров
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