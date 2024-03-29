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29 марта, 12:15

Футболист «Ростова» Комаров рассказал, как команда работает во время поездок Карпина в сборную

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» рассказал, как работает команда, когда Валерий Карпин уезжает в сборную.

— Тренеры «Ростова» часто уезжают в сборную. Как вы без них тренируетесь? Не филоните?

— Конечно, нет. Во-первых, мы тренируемся в датчиках. Вся информация доступна Карпину. Во-вторых, перед отъездом тренеры весь процесс расписывают, чтобы мы делали все по плану и получали всю нагрузку, которую должны были.

— А тактика, психология?

— Это все не особо влияет. В первый день, как тренеры и игроки возвращаются со сборов, проводим общее занятие, все вспоминаем. И готовы.

— Кто за главного остается, следит за выполнением программ?

— Михаил Святославович Осинов и Альваро Сайабера.

Иван Комаров. «Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

Комаров является воспитанником академии «Ростова». В нынешнем сезоне 20-летний игрок провел 16 матчей за желто-синих во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 400 тысяч евро.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
Иван Комаров
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