Футболист «Ростова» Комаров рассказал о конкуренции с Роналдо

29 марта, 13:15
Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» поделился мнением о новичках команды.
— Много иностранцев этой зимой приехало в «Ростов». Что скажешь про них?
— Все иностранцы хорошие. Думаю, еще больше сейчас освоятся и покажут топовый уровень.
— А про своего конкурента — Роналдо — что скажешь? Подружились?
— Достаточно быстрый футболист. Не боится, берет на себя игру, старается обыгрывать. Отношения у нас хорошие, можем и пошутить, и пообщаться. Никаких проблем нет.
Роналдо пополнил состав «Ростова» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из софийского «Левски» составила 2 миллиона евро.
За российский клуб 23-летний бразилец провел 3 матча, записав на свой счет 1 результативную передачу.