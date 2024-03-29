Футболист «Ростова» Комаров рассказал о конкуренции с Роналдо

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» поделился мнением о новичках команды.

— Много иностранцев этой зимой приехало в «Ростов». Что скажешь про них?

— Все иностранцы хорошие. Думаю, еще больше сейчас освоятся и покажут топовый уровень.

— А про своего конкурента — Роналдо — что скажешь? Подружились?

— Достаточно быстрый футболист. Не боится, берет на себя игру, старается обыгрывать. Отношения у нас хорошие, можем и пошутить, и пообщаться. Никаких проблем нет.

Роналдо пополнил состав «Ростова» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из софийского «Левски» составила 2 миллиона евро.

За российский клуб 23-летний бразилец провел 3 матча, записав на свой счет 1 результативную передачу.