Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

29 марта, 13:15

Футболист «Ростова» Комаров рассказал о конкуренции с Роналдо

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» поделился мнением о новичках команды.

— Много иностранцев этой зимой приехало в «Ростов». Что скажешь про них?

— Все иностранцы хорошие. Думаю, еще больше сейчас освоятся и покажут топовый уровень.

— А про своего конкурента — Роналдо — что скажешь? Подружились?

— Достаточно быстрый футболист. Не боится, берет на себя игру, старается обыгрывать. Отношения у нас хорошие, можем и пошутить, и пообщаться. Никаких проблем нет.

Иван Комаров. «Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

Роналдо пополнил состав «Ростова» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из софийского «Левски» составила 2 миллиона евро.

За российский клуб 23-летний бразилец провел 3 матча, записав на свой счет 1 результативную передачу.

РПЛ
ФК Ростов
Иван Комаров
Роналдо (Ростов)
0
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лунев — о посещаемости матчей чемпионата Азербайджана: «Печальное зрелище»

Павлюченко считает «Динамо» фаворитом в матче против «Ростова»: «Они сильнее во всех компонентах»