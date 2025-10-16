Футболист «Рубина» Тахери получил травму связок колена в матче за сборную Ирана

Полузащитник «Рубина» Касра Тахери, выступающий на правах аренды за «Пайкан», получил травму в матче за сборную Ирана.

14 октября сборная Ирана одержала победу над Танзанией (2:0) в товарищеском матче. На 40-й минуте игры Тахери был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

«Касра Тахери получил травму связок колена в матче сборной Ирана. В ближайшее время игрока ждет операция. Желаем Касре скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Возвращайся более сильным!» — говорится в сообщении «Рубина».

В этом сезоне 19-летний футболист сыграл за «Пайкан» 6 матчей, забив 4 гола и отдав 1 голевую передачу.