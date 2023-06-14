Футболист «Сочи» Сиссако попал в сферу интересов «Нефтчи»



Малийский защитник «Сочи» Мусу Сиссако попал в сферу интересов «Нефтчи», сообщает Legalbet.

По информации источника азербайджанский клуб готов предложить игроку аренду с последующим выкупом и зарплату в 250 тысяч евро в год. При этом, несмотря на интерес к Сиссако, «Нефтчи» в данный момент больше заинтересован в подписании атакующего футболиста.

Ранее арендой защитника сочинской команды также интересовался «Сабах», но бакинский клуб и футболист не смогли договориться о зарплате — «Сабах» предложил 200 тысяч долларов в год, а Сиссако хотел в два раза больше.

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел за «Сочи» 15 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом. Его команда заняла 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 30 матчах.