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Сегодня, 10:34

Футболист «Сочи» Юсупов не думает о завершении карьеры

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов заявил, что не думает о завершении карьеры.

«Да, у нас у многих заканчиваются контракты в этом году, пока ведутся переговоры. Конкретных разговоров [о продлении контракта] нет, пока на словах. Посмотрим, как будет, так будет, не загадываю. Думаю ли о завершении карьеры? Пока нет, предпосылок нет», — приводит слова Юсупова ТАСС.

33-летний Юсупов выступает за «Сочи» с 2020 года. Его действующий контракт заканчивается в июне 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел за команду 27 матчей, забив два мяча и отдав четыре результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/17704717
Артур Юсупов
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