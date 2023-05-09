Футболист «Сочи» Юсупов не думает о завершении карьеры

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов заявил, что не думает о завершении карьеры.

«Да, у нас у многих заканчиваются контракты в этом году, пока ведутся переговоры. Конкретных разговоров [о продлении контракта] нет, пока на словах. Посмотрим, как будет, так будет, не загадываю. Думаю ли о завершении карьеры? Пока нет, предпосылок нет», — приводит слова Юсупова ТАСС.

33-летний Юсупов выступает за «Сочи» с 2020 года. Его действующий контракт заканчивается в июне 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел за команду 27 матчей, забив два мяча и отдав четыре результативные передачи.