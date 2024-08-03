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Сегодня, 13:01

Футболист «Спартака» Бабич избежал серьезной травмы после матча с «Динамо»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич избежал серьезной травмы и готов принять участие в матче 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», сообщает Sport24.

После первого тайма игры группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (3:0) 28-летний футболист был заменен на Никиту Чернова.

«Спартак» 5 августа на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 20.00 по местному времени.

В этом сезоне Бабич принял участие в трех матчах красно-белых во всех турнирах, отметившись одним голом.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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