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Сегодня, 20:37

Футболист «Спартака» Бабич перенес операцию на колене

Алина Савинова
Защитник «Спартак» Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич перенес операцию на колене в одной из клиник Белграда, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу!» — говорится в сообщении московского клуба.

28-летний футболист получил травму 15 ноября в матче группового турнира Лиги наций против сборной Швейцарии (1:1). Однако после этого он принял участие во всех играх московской команды в РПЛ.

Всего в этом сезоне за «Спартак» Бабич провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

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Футбол
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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