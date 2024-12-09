Футболист «Спартака» Бабич перенес операцию на колене

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич перенес операцию на колене в одной из клиник Белграда, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу!» — говорится в сообщении московского клуба.

28-летний футболист получил травму 15 ноября в матче группового турнира Лиги наций против сборной Швейцарии (1:1). Однако после этого он принял участие во всех играх московской команды в РПЛ.

Всего в этом сезоне за «Спартак» Бабич провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.