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Сегодня, 21:15

Футболист «Спартака» Барко мог перейти в ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший скаут ЦСКА и спортивный директор «Спартака» Антон Чистяков рассказал, что полузащитник красно-белых Эсекьель Барко мог оказаться в армейском клубе.

«Эсекьель в 2018-м стал чемпионом с «Атлантой», а мы тогда внимательно изучали MLS и рассматривали нескольких футболистов оттуда. В том числе Барко — но там и ценник был соответствующий. А ЦСКА в то время больших трансферов не делал», — приводит слова Чистякова Sport24.

Минувшим летом 25-летний Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро. В текущем сезоне Барко сыграл 15 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: Sport24
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Эсекьель Барко

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