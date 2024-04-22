Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:07

Игрок «Спартака» Денисов: «Во втором тайме добавили в агрессии, это дало свои плоды»

Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов подвел итоги выездного матча 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).

В прошедшей встрече 21-летний футболист вышел в стартовом составе красно-белых, не отличившись результативными действиями.

«Первый тайм был равным? По счету — да, по игре — у соперника были моменты со стандартов и у нас были хорошие моменты, подходы. Плюс-минус равный тайм. Что поменялось дальше? Не могу сказать, что что-то поменялось кардинально, просто добавили в агрессии. Видели, что это получается, и еще добавляли. Это дало свои плоды», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 3 очка. «Ростов» располагается на 8-й строчке (34).

25 апреля красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
1
Обсудить
Читайте также
«Динамо» разгромило «Пари НН» со счетом 4:1 в РПЛ
ВАДА обвинили в двойных стандартах в делах Валиевой и китайских пловцов
Буданов указал на погубившее перебежчика Кузьминова желание славы
Ноль от Ови, юбилейная победа Боба и ужасный антирекорд российского вратаря
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы
Шестерым задержанным по делу об убийстве байкера в Москве предъявили обвинения
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Ростов» — «Спартак»: Москалев правильно наказал Осипенко пенальти и правильно не удалил его
Голенков: «Никто не говорит, сколько мячей мы забили благодаря Песьякову»
Игрок «Ростова» Вахания: «Балтике» сейчас никто не был бы рад»
Сафонов: «Чемпион еще не известен. «Краснодар» настроен биться до конца»
Защитник «Спартака» Чернов: «Думаю, Слишковича надо оставить»
Защитник «Ростова» Чернов: «Спартак» просто реализовал все свои моменты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

КДК накажет Дивеева и Рошу за серьезное нарушение правил. Игроки приглашены на заседание

КДК повторно рассмотрит дисквалификацию защитника «Пари НН» Гоцука за удаление в 22-м туре РПЛ