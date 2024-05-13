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Сегодня, 19:18

Футболист «Спартака» Джикия снова подал в суд на застройщика

Алина Савинова
Футболист "Спартака" Георгий Джикия.
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия подал повторное обращение в суд на застройщика, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Впервые футболист обратился в суд в декабре 2023 года с просьбой выплатить ему компенсацию, так как застройщик вовремя не сдал дом, в котором Джикия приобрел шесть квартир. После разбирательств суд встал на сторону игрока «Спартака» и в феврале 2024 года присудил ему часть требуемой суммы. С застройщика взыскали 2 миллиона 600 тысяч рублей неустойки, штраф в размере 1 миллиона 300 тысяч, госпошлину и компенсацию морального вреда.

Однако отмечается, что Джикия снова подал в суд на застройщика. 10 июня Тушинский суд рассмотрит иск футболиста о защите прав потребителей.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми истекает летом этого года.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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