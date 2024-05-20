Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:03

Литвинов — о назначении Станковича: «Все понимали, что будет новый главный тренер»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Деяна Станковича главным тренером красно-белых.

«Спокойно встретил новость о назначении Станковича. Все понимали и говорили, что будет новый главный тренер. Приедет — поработаем, будем говорить», — сказал Литвинов «СЭ».

Деян Станкович. «Спартак» идеально сработал при назначении Станковича. Посмотрим, как проявит себя новый тренер

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Деян Станкович
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на победителя боя Фьюри — Усик
Фьюри приехал на бой с Усиком в Эр-Рияде в щегольском костюме и шляпе
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Жуткое унижение Казахстана, Канада без потерь и звездное усиление у чехов. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 19 мая
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
Сербский журналист Пекович: «У Станковича есть все предпосылки для того, чтобы завоевать трофеи со «Спартаком»
Слишкович назначен главным тренером «Спартака». Объясняем, что случилось
Амарал: «Не сразу решили, что Слишкович останется в «Спартаке»
Спортивный директор «Спартака» Амарал заявил, что переговоры со Станковичем шли несколько недель
Тихонов — о назначении Станковича: «Были специалисты, которым пели дифирамбы, а потом команда проваливалась»
Станкович — автор одного из самых культовых голов в Лиге чемпионов. Его удара боялась вся Италия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гаджиев считает, что возможность получить тонну самогона расслабит «Ростов» перед матчем с «Зенитом»

Карпукас поделился мнением о своем будущем