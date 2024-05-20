Сегодня, 13:03
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Деяна Станковича главным тренером красно-белых.
«Спокойно встретил новость о назначении Станковича. Все понимали и говорили, что будет новый главный тренер. Приедет — поработаем, будем говорить», — сказал Литвинов «СЭ».
16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».
Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».