Руслан Литвинов: «У меня ностальгия по временам, когда «Спартак» поддерживали фанаты. Это совсем другие ощущения!»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что скучает по временам, когда матчи красно-белых посещало большое количество болельщиков.

— Я смотрел видео, где у вас перекличка с фанатами «Спартака» была, которые на первую команду теперь не ходят, а только на медиалигу.

— Да, нас пригласили на первую игру, на трибуну с фанатами заходили, перекличку устраивали. Все было очень интересно. Сразу ностальгия в душе, вспоминаю те игры, когда они были на трибунах «Спартака». Это совсем другие ощущения!

— Ты-то успел хотя бы это почувствовать, а более молодые ребята — вообще нет.

— Я в большей степени успел, когда только мячи подавал. Стоя за воротами, где основная трибуна наших активных болельщиков, все это слышишь и чувствуешь, и самому хочется выйти на поле и как-то помочь команде. Это всегда подбадривает, гонит тебя вперед. Полный стадион — это непередаваемые ощущения!

— Сейчас, во времена Fan ID, они совсем другие.

— Конечно! Сейчас те, кто ходит нас смотреть, стараются собраться покучнее за нашими воротами справа и все равно пытаются нас поддержать.

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