Кухарчук — об уходе из «Химок»: «Это не зависело от Гогниева»

Футболист «Торпедо» Илья Кухарчук прокомментировал для «СЭ» свой уход из «Химок» этой зимой.

— Гогниев ушел на неделе из «Химок». То есть могли еще подождать.

— Так сложилось, что я ушел. Это не зависело от Гогниева, останусь ли я в «Химках» или нет. Время пришло, решил расторгнуть контракт.

— Вопрос о расставании вы решали только с руководством?

— Я решал вопросы только с руководством клуба. Без участия Гогниева.

— Туфан Долгов хочет видеть молодую команду. Из-за этого расстались?

— Не знаю про это, не читал. Если у них такая прихоть, то, пожалуйста. Я еще молодой.

32-летний российский футболист выступал за «Химки» с 2019 года. С января этого года он играет в «Торпедо».