Сегодня, 10:05
Футболист «Торпедо» Илья Кухарчук прокомментировал для «СЭ» свой уход из «Химок» этой зимой.
— Гогниев ушел на неделе из «Химок». То есть могли еще подождать.
— Так сложилось, что я ушел. Это не зависело от Гогниева, останусь ли я в «Химках» или нет. Время пришло, решил расторгнуть контракт.
— Вопрос о расставании вы решали только с руководством?
— Я решал вопросы только с руководством клуба. Без участия Гогниева.
— Туфан Долгов хочет видеть молодую команду. Из-за этого расстались?
— Не знаю про это, не читал. Если у них такая прихоть, то, пожалуйста. Я еще молодой.
32-летний российский футболист выступал за «Химки» с 2019 года. С января этого года он играет в «Торпедо».